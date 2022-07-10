Британія відправила 6 винищувачів для тренувань зі Швецією і Фінляндією
Міноборони Британії повідомило, що шість винищувачів Королівських ВПС вилетіли до Фінляндії та Швеції для проведення спільних навчань
Про це повідомили в BBC з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.
Міністр оборони Бен Воллес розповів, що винищувачі вилетіли на прохання обох країн, та наголосив на прихильності Британії до зміцнення потенціалу колективної оборони.
Відомо, що в навчаннях беруть участь два новітні винищувачі F-35.
Вони проводять "висококласну бойову підготовку" разом із чотирма "Тайфунами" британських ВПС, фінськими F-18 Hornet та шведськими літаками Gripen, заявили представники міністерства оборони.
Мета навчань - дозволити трьом військово-повітряним силам зміцнити свою здатність діяти пліч-о-пліч одне з одним.
Навчання проводяться після подання країнами заявок на вступ до НАТО після вторгнення Росії до України.
Воллес сказав, що Фінляндія та Швеція є "важливими партнерами в галузі оборони", і їхній вступ до НАТО "зробить Альянс сильнішим, оскільки ми стикаємося з новою загрозою в Європі".
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
- 5 липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.
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