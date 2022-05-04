Британія заборонила своїм компаніям надавати РФ послуги з управлінського консалтингу, бухгалтерської справи та піару

Про це повідомляється на офіційному урядовому порталі Сполученого Королівства.



За попередніми даними, міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила про припинення експорту до Росії консультаційних, бухгалтерських та PR-послуг Великобританії у рамках нового пакету санкцій. Ці обмеження відключають російські підприємства від ведення бізнесу із секторами Британії, які є критичними для економіки РФ, оскільки складають 10% російського імпорту.







"Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутом і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань всій Україні. Урізання доступу Росії до британських послуг створить більший тиск на Кремль і в кінцевому підсумку допоможе забезпечити невдачу Путіна у війні", - прокоментувала пані Трасс.



Крім того, вона оголосила про 63 нові санкції, під які підпадають деякі російські актори та основні медіа-організації. Обмеження заморозять їх активи та заборонять пересування країною.



Зокрема будуть заблоковані російські пропагандистські ресурси RT і Sputnik.

Ці торгові точки вже зняли з етеру у Британії. Крім того, уряд Королівства заборонив компаніям вести з ними бізнес, а також розпочав вимкнення їхніх вебсайтів, акаунтів у соціальних мережах та додатків.



Крім того, під нові санкції потрапили співробітники російського Першого каналу.

Зокрема це Євген Піддубний, військовий кореспондент Всеросійської державної телерадіокомпанії, Олександр Коц, військовий кореспондент газети "Комсомольская правда" та Дмитро Стешин, спеціальний кореспондент тієї ж "Комсомольської правди".



Також під санкції потрапили російський медіахолдинг ВГТРК, інформаційне агентство InfoRos, пропагандистський сайт SouthFront та онлайн-журнал Fundation Strategic Culture.



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