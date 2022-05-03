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Велика Британія готує для України військову допомогу ще на £300 мільйонів
У понеділок, 2 травня, Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів)
Про це повідомляє Reuters.
Ця допомога, зокрема, включатиме обладнання для радіоелектронної боротьби і контрбатарейну радарну систему.
Крім того, Британія запропонує Україні прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.
- Раніше Британія надала Україні понад 5 тисяч протитанкових ракет і 5 систем протиповітряної оборони, а також інші боєприпаси. А нещодавно Джонсон заявив, що Британія озброїть Україну ракетами Brimstone.
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