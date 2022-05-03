Велика Британія готує для України військову допомогу ще на £300 мільйонів

Ця допомога, зокрема, включатиме обладнання для радіоелектронної боротьби і контрбатарейну радарну систему.

Крім того, Британія запропонує Україні прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.