Британія озброїть Україну ракетами Brimstone, - Джонсон
Велика Британія передасть Збройним силам України високотехнологічні ракети класу Brimstone зі самонаведенням
Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, сказані ним у розмові з президентом США Джо Байденом.
"Одна із систем, яку ми розглядаємо... полягає в тому, щоб зуміти встановити кілька Brimstone на транспортні засоби, щоб подивитися, чи це буде працювати", – сказав Джонсон.
Він також повідомив, що розглядаються й інші варіанти.
Ракети Brimstone застосовувалися британськими військами у Лівії та Сирії, де запускалися з реактивних літаків.
Довідка. Brimstone важить 50 кг, завдовжки 1,8-м, діаметр 180 мм. Це ракета класу "земля-земля" або "повітря-земля" з кумулятивною тандемною боєголовкою. Розробник - міжнародний консорціум MDBA на для британських Королівських повітряних сил. Застосовуються проти швидких наземних і морських цілей. Дальність ураження: Brimstone I – понад 20 км з літаків, 12 км з вертольотів; Brimstone II – понад 60 км та 40 км відповідно. Максимальна швидкість – надзвукова (~450 м/с). Вартість однієї – близько $150 000. Ідуть випробування Brimstone III.
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