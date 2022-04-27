Британія озброїть Україну ракетами Brimstone, - Джонсон

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, сказані ним у розмові з президентом США Джо Байденом.

"Одна із систем, яку ми розглядаємо... полягає в тому, щоб зуміти встановити кілька Brimstone на транспортні засоби, щоб подивитися, чи це буде працювати", – сказав Джонсон.

Він також повідомив, що розглядаються й інші варіанти.



Ракети Brimstone застосовувалися британськими військами у Лівії та Сирії, де запускалися з реактивних літаків.



Довідка. Brimstone важить 50 кг, завдовжки 1,8-м, діаметр 180 мм. Це ракета класу "земля-земля" або "повітря-земля" з кумулятивною тандемною боєголовкою. Розробник - міжнародний консорціум MDBA на для британських Королівських повітряних сил. Застосовуються проти швидких наземних і морських цілей. Дальність ураження: Brimstone I – понад 20 км з літаків, 12 км з вертольотів; Brimstone II – понад 60 км та 40 км відповідно. Максимальна швидкість – надзвукова (~450 м/с). Вартість однієї – близько $150 000. Ідуть випробування Brimstone III.



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