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Британська компанія здійснить першу українську місію на Місяць у 2022 році

30 серпня, 2021 понедiлок
16:48
Наука Місяць

Британська компанія Spacebit у 2022 році здійснить першу українську місію на Місяць для проведення наукових досліджень

Про це під час пресконференції на тему "Spacebit здійснить першу українську місію на Місяць" розповів засновник та генеральний директор компанії Павло Танасюк, передає Укрінформ.

Він зазначив, що британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць, в рамках якої на поверхню супутника буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень.

"Це дуже важлива подія. Ми сьогодні анонсуємо першу українську місію на Місяць", - зауважив Танасюк.

Він зазначив, що в рамках місії, яка коштуватиме українській стороні близько 1,5 мільйона доларів, на супутник буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень на поверхні Місяця.

Так, йдеться про камери та радіаційні сенсори, що будуть виготовлені українськими інженерами та протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро “Південне”, Науково-виробничим підприємством "Меридіан" ім. Корольова, підприємством Екотест та ТитанЕра.

Танасюк наголосив, що така місія дозволить Україні приєднатись до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на супутник. Подібна логістика до цього вдавалась лише трьом державам — США, Китаю та Росії.

За його словами, це відродить роль України як космічної держави на міжнародній арені та надасть старт для розвитку вітчизняних космічних проєктів у співдружності з державним сектором.

"Про цей проєкт дізнаються у всьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох держав, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць", - заявив Танасюк.

Довідка: Spacebit – це приватна британська компанія, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій, працює над інструментами аналізу космічних даних і роботизованими концепціями дослідження космосу, які включають штучний інтелект і передову мікробототехніку. Spacebit була заснована в 2014 році українцем Павлом Танасюком.

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Хай-тек
космос
технології
Місяць
місія
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