Британська космічна компанія Spacebit відправить на Місяць прапор України

Про це пише Укрінформ.

Павло Танасюк, який родом з України, повідомив про це рішення в День Державного прапора.

Зазначається, що спочатку місія була запланована на 2022 рік, проте перенесена на IV квартал 2023 року через підготовчі роботи United Launch Alliance (ULA).

"Відправляючи прапор та карту України на Місяць, я бажаю вшанувати незламний дух моєї рідної землі. Ця місія, як i прапор - символ віри українського народу у своє майбутнє, незалежно від зовнішніх викликів", - коментує свою ідею Танасюк.

Виробництво пластини, де розташовані прапор та мапа України, було здійснено одним із заводів Укроборонпрому в Києві, сама вона виготовлена з алюмінію та покрита золотом.

Зазначається, що за технологією виготовлення прапор та мапу України можна порівняти з золотою пластиною "Вояджера".

"Ця ініціатива Танасюка, що поєднує можливості його британського проєкту і дань поваги до своєї рідної країни, демонструє наскільки глибокі корені можуть з'єднувати нас, попри відстані космосу. Коли ці символи України знайдуть своє місце на поверхні Місяця, вони стануть вічними символами національної гордості, спадщини та невмирущого духу людських прагнень на мільйони років", - йдеться у повідомленні.