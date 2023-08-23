Україна відзначає День Державного Прапора 

Історія

Перші згадки про комбінацію синього і жовтого кольорів в офіційній символіці датовані 1256 роком. Саме у них був виконаний герб Львова із зображенням жовтого лева на блакитному тлі, яке місту подарував князь Данило Галицький. Також золотий та синій кольори використовували на гербі Галицько-Волинського князівства.

Таке ж поєднання кольорів можна побачити на прапорах, значках, гербах і нагородах часів козацтва, особливо починаючи з XVIII століття. Часто у запорожців були сині прапори, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків.

Вважається, що сучасні кольори прапора як державного символу України з'явилися під час правління гетьмана Івана Мазепи, якому шведський король дозволив використовувати в символіці кольори прапора Швеції. Ось чому прапор України схожий на шведський. Під такими прапором Мазепа бився з Петром I у Полтавській битві.

Уперше після Лютневої революції 1917 року синьо-жовті прапори з’явилися у Києві, Одесі та Харкові. 17 березня того ж року було проголошено про організацію Центральної Ради. Відтоді у Києві публічно та на офіційному рівні з’являються символи української державності.

Поєднання синього і жовтого кольорів остаточно оформилося як єдинонаціональне на початку XX століття. Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося 22 березня 1918 року за законом Центральної Ради.

Досі не відомо точно, в якому порядку розташовувалися кольори на прапорі УНР. Цілком можливо, що використовувалися як синьо-жовтий, так і жовто-синій варіанти.

Після розпаду СРСР, 23 серпня 1991 року групою народних депутатів синьо-жовтий український прапор внесено у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. 18 вересня 1991 року була підписана постанова про дозвіл "у протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор", а постанова ВР України від 28 січня 1992 року надала йому статусу Державного. Остаточно Прапор Держави Україна затверджено статтею 20 Конституції України у 1996 році.

Сучасний святковий день заснований указом Леоніда Кучми у 2004 році з метою виховання поваги громадян до державних символів України. А у 2009 році тогочасний президент Віктор Ющенко вніс до указу зміни, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня.

Що символізує прапор України

Це стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Немає офіційної відповіді, чому прапор України синьо-жовтий. Найпопулярніше народне тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовта - золоте пшеничне поле під ним.

Є також версія, що кольори прапора здавна символізують головні стихії природи - вогонь і воду. А по релігійному трактуванню жовтий колір уособлює Бога і духовність, а синій - все земне.

Існує міф, що прапор має бути не синьо-жовтим, а жовто-блакитним, і те, що його перевернули – є головною причиною нещасть, які випадають на долю України. Раніше можна було зустріти обидва варіанти використання кольорів, а після повалення Гетьманату в грудні 1918 уряд УНР затвердив теперішню послідовність смуг.

Цікаві факти

За радянських часів зберігання синьо-жовтого полотнища вважалося злочином, за який могли ув’язнити на два роки. Поява українського прапора у громадських місцях розцінювалась як надзвичайна подія.

У 2014 році найбільший прапор розгорнули в Артемівську (з 2016 року місто перейменували в Бахмут) – 300-кілограмовий біколор площею 2400 м². Найдовший сягає 9,5 км і знаходиться на Тернопільщині. На центральній площі Житомира можна побачити найбільший прапор на фасаді будівлі.

Дніпровський прапор у 2018 році має два рекорди: як найбільший прапор над містом і як прапор з найвищим флагштоком – його висота 72 метри. Ще один класний рекорд: у 2016 році українські альпіністи встановили синьо-жовтий прапор на висоті 6872 метри на вершині Охос-дель-Саладо в Андах, найвищого вулкана у світі.

Ще цікавим є те, що 27 липня 1976 року під час футбольного матчу в Монреалі між збірними НДР і СРСР на поле у вишиванці та з прапором України в руках вибіг уболівальник Данило Мигаль та станцював гопак. Акція тривала 15 секунд, після чого втрутилась поліція. На самому стадіоні 150 українців вивісили плакат із написом "Свобода Україні!". Мигаль пояснив, що хотів своїм вчинком драматизувати долю українського народу і підтримати українських футболістів.

Своєю чергою під час захисту Донецького аеропорту кіборги, попри постійні обстріли, знов і знов вивішували прапор над будівлями. Синьо-жовтий весь цей час майорів над диспетчерською вежею, аж поки ворог її не знищив. Нині двічі на рік цей стяг з Донецького летовища підіймають над військовою частиною у Кропивницькому.

Використання синьо-жовтого стяга сьогодні

Нині він став символом боротьби за національні й соціальні права українського народу. Серце кожного українця завмирає при підйомі національного прапору. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса та багатство рідної землі.

Державний Прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення.

Під синьо-жовтим прапором в Україні нині зустрічають іноземних гостей, виносять на сцену під час концертів зірки, військовослужбовці складають присягу, працюють українські посольства, він вивішується в ООН та майорить на усіх держбудівлях.

А від початку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію ще більше символізує боротьбу за волю, свободу і незалежність. Під час звільнення населеного пункту бійці ЗСУ підіймають там синьо-жовтий стяг.

Привітання з Днем Державного прапора від військових та влади

"Синьо-жовтий стяг для українця є зіркою, що вказує шлях до національної ідентичності та свободи. Зі святом, Україно!" - пише Оперативне командування "Північ".

Сили спеціальних операцій зазначили: "Символ, з яким ми перемагаємо. Символ, з яким долаємо труднощі. Символ, без якого не існує української нації. Від його кольорів російський ворог стікає жовчу, а українець отримує надію. Ми несемо його з гордістю, де б не були. І вбиваємо за те, щоб наш стяг майорів на нашою землею. З Днем Державного Прапора!"

А Генштаб ЗСУ написав, що прапор України – символ нашої історії, джерело патріотизму та гордості. Вінець мрії про державність, соборність і самостійність. Уособлення мужності воїнів, які захищають нашу країну.

"Синьо-жовте полотнище майоріє над нами у моменти тріумфу та смутку. Розгорніть сьогодні свій прапор і піднесіть його на знак незламності та віри у власній силі. Допоки ми живі, над Україною ніколи не піднімемося прапор інших кольорів. З Днем Державного Прапора! Слава Україні!" - заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Десантно-Штурмові війська також не лишились осторонь і привітали українців.

"На плечах, у руках чи в серці… він завжди з нами! Рідний синьо-жовтий стяг - наш символ боротьби за свободу, наше бойове знамено, наш оберіг!" - пише Міноборони.

Як наголошується, з ним захисники йдуть у бій, його нам піднімати з нагоди Перемоги! Під ним ще відбудовувати знищені росіянами міста та села України.

"Державний Прапор України став символом боротьби з тиранією та тероризмом для всього світу й назавжди є і буде одним із символів нашої державності. Прапор незламності, свободи та відваги неодмінно повернеться на всі українські території і майорітиме в просторі перемоги, свободи та демократії. Слава Українському прапору! Слава Україні!" - додає у телеграмі відомство.

Натомість голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав синьо-жовтий стяг "прапором вільних людей вільної країни".

"Сьогодні ми відзначаємо День Державного Прапора України — і знаємо, що лише наші кольори майорітимуть на нашій землі. У кожному куточку нашої країни. І наші кольори обовʼязково повернуться на тимчасово окуповані території! Адже саме за це бʼється самовідданий і хоробрий український народ, мужні захисники й захисниці, які ціною надзусиль, крок за кроком, відбивають наші території і, зриваючи російські триколори, повертають наш стяг!" - каже він.

Стефанчук зауважив, що синьо-жовтий на броні наших військових, у дитячих малюнках, у вікнах українців, на акціях солідарності з Україною: "Український Прапор знає весь світ! Український Прапор шанує весь світ! І це Прапор Перемоги! Слава Україні".

У Київській міській військовій адміністрації також привітали українців. Кажуть, що прапор є символом боротьби українців за свою свободу. Це стяг протистояння імперіям зла – російському царизму, радянській владі, путинському рашизму.

"Саме зараз точиться кривава і жорстока боротьба добра зі злом. І символ Перемоги у цій війні – синьо жовтий стяг. Під нашим прапором наближаємо мир в Україні після нашої Перемоги".