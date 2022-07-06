Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці зазначили, що Росія продовжує зміцнювати свій контроль над Лисичанськом та Луганською областю. На півночі вона перекинула більшу частину підрозділів східного та західного угруповань військ на Ізюмський напрямок.

"За останній тиждень російські війська, ймовірно, просунулися ще на 5 км головною дорогою Е40 з Ізюма, попри надзвичайно рішучий опір українців", - припустили у розвідці.

Там підкреслили, що російські війська зі східного та західного угруповань військ, ймовірно, зараз перебувають приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.

"Оскільки місто також перебуває під загрозою з боку центрального та південного угруповань військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою у боротьбі за Донбас", - констатували у британській розвідці.

6 липня у генштабі ЗСУ повідомили, що на Слов’янському напрямку українські захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів в районі населеного пункту Долина.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb