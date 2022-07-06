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Ворог наступає в районі Луганського та веде штурмові дії поблизу Мазанівки, - Генштаб ЗСУ

6 липня, 2022 середа
07:57
війна з Росією окупанти

Війська РФ наступають в районі Луганського, тож наразі бойові дії тривають. Також вони ведуть штурм поблизу Мазанівки, проте відійшли від Новолуганського

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Українські захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції із артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Воїни України зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування.

Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. 

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктам на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка.

Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Вдосконалює інженерне обладнання передових позицій в прикордонних районах.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території Республіки Білорусь не виявлено.

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