Британська розвідка назвала мету візиту Лаврова до країн Африки
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров намагається переконати лідерів африканських країн виправдати російську агресію проти України
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що Сергій Лавров зараз здійснює візит до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго. У Лондоні припускають, що Росія намагатиметься використати візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які наразі залишаються нейтральними щодо російського вторгнення в Україну.
Британці наголошують, що з 2014 року Росія докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на всю Африку, часто використовуючи приватну військову компанію "Вагнер" як один зі своїх улюблених інструментів впливу в регіоні.
"Росія насамперед співпрацює з Африкою, оскільки вірить, що це посилить ідентичність "великої держави", до якої прагне Росія. Її другорядні цілі, ймовірно, полягають у забезпеченні товарних концесій і переконанні африканських держав голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 26 липня під час візиту до Конго Сергій Лавров заявив, що угода про експорт українського зерна не передбачає припинення Росією повномасштабного вторгнення в Україну.
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