Лавров заявив, що "зернова угода" не забороняє обстріли України

Про це інформує Європейська Правда з посиланнями на прокремлівський Интерфакс.

"Немає нічого в зобов'язаннях, які Росія взяла на себе, зокрема в межах підписаних 22 липня у Стамбулі угод, що забороняло б нам продовжувати "спеціальну військову операцію", знищуючи військову інфраструктуру та інші військові цілі", – заявив Лавров під час свого візиту до Конго.

Очільник російського МЗС також додав, що представники Секретаріату ООН "вчора підтвердили саме таке прочитання підписаних документів".

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

Перше відвантаження експортного українського зерна, яке тривалий час блокували російські окупанти, у найближчі 3-4 доби має відбутися у порту Чорноморськ, що в передмісті Одеси.

Після 11:00 в суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі.Загорівся морський порт.

Російський журналіст та депутат держдуми Євген Попов визнав, що Росія завдала удару по порту Одеси

Пізніше і міністерство закордонних справ РФ визнало, що удару по морському порту в Одесі завдали російські військові

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