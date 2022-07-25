Лавров заявив, що "зернова угода" не забороняє обстріли України
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що угода про експорт українського зерна не передбачає припинення Росією повномасштабного вторгнення в Україну
Про це інформує Європейська Правда з посиланнями на прокремлівський Интерфакс.
"Немає нічого в зобов'язаннях, які Росія взяла на себе, зокрема в межах підписаних 22 липня у Стамбулі угод, що забороняло б нам продовжувати "спеціальну військову операцію", знищуючи військову інфраструктуру та інші військові цілі", – заявив Лавров під час свого візиту до Конго.
Очільник російського МЗС також додав, що представники Секретаріату ООН "вчора підтвердили саме таке прочитання підписаних документів".
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
- Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
- Перше відвантаження експортного українського зерна, яке тривалий час блокували російські окупанти, у найближчі 3-4 доби має відбутися у порту Чорноморськ, що в передмісті Одеси.
- Після 11:00 в суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі.Загорівся морський порт.
- Російський журналіст та депутат держдуми Євген Попов визнав, що Росія завдала удару по порту Одеси
- Пізніше і міністерство закордонних справ РФ визнало, що удару по морському порту в Одесі завдали російські військові
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