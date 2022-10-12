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Британська розвідка оцінила ефективність іранських дронів, які РФ використовує проти України

12 жовтня, 2022 середа
08:36
війна з Росією БПЛА

Іранські ударні дрони Shahed-136 є недостатньо ефективними та не здатні сповна виконувати завдання, заради яких Росія їх закупила

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що Росія із серпня розгортає БПЛА іранського виробництва, включно з ударним дроном Shahed-136. 

РФ застосувала його під час масованого удару по Україні 10 жовтня. Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни загалом випустили 86 Shahed-136, з яких 60% було знищено в повітрі.

Британці зазначають, що іранські БПЛА повільні та літають на низькій висоті, завдяки чому один дрон легко вражати за допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони. Проте існує ймовірність, що Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно. Крім того, попри заявлену дальність польоту у 2500 км, Shahed-136 має лише невелике вибухове навантаження. Навряд чи він зможе задовільно впоратися із завданням глибинного удару, для якого Росія, ймовірно, прагнула використовувати ці дрони.

"Зважаючи на те, що російські тактичні бойові літаки все ще мають обмежений ефект над українською територією, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні", - дійшли висновку в розвідці Британії. 

  • Із серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. 
  • 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки Росія замовила в Ірану 2,4 тис. дрони "Шахід".

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