Британська розвідка пояснила, чому авіація РФ скоротила кількість бойових вильотів
Російська тактична авіація зменшила кількість бойових вильотів через ефективну роботу української ППО та складні погодні умови
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що за останні місяці кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. Зараз російські літаки, ймовірно, виконують десятки місій на день, порівняно з високим показником до 300 на день у березні 2022 року.
За даними розвідки Британії наразі Росія втратила понад 60 літаків, включаючи винищувачі-бомбардувальники Су-24М і штурмовики Су-25 минулого тижня.
"Зменшення кількості вильотів, ймовірно, є наслідком тривалої високої загрози з боку української ППО, обмеження кількості годин польоту російських літаків та погіршення погодних умов. Оскільки російська тактика наземного нападу значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські військово-повітряні сили, ймовірно, продовжуватимуть низькі темпи наземних ударів через погану зимову погоду", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 7 листопада британська розвідка констатувала, що російській бойовій авіації не вдасться здобути перевагу над Україною в повітрі через втрати літаків, загибель кваліфікованих пілотів та ефективну роботу української ППО.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 40.73Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе