Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що за останні місяці кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. Зараз російські літаки, ймовірно, виконують десятки місій на день, порівняно з високим показником до 300 на день у березні 2022 року.

За даними розвідки Британії наразі Росія втратила понад 60 літаків, включаючи винищувачі-бомбардувальники Су-24М і штурмовики Су-25 минулого тижня.

"Зменшення кількості вильотів, ймовірно, є наслідком тривалої високої загрози з боку української ППО, обмеження кількості годин польоту російських літаків та погіршення погодних умов. Оскільки російська тактика наземного нападу значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські військово-повітряні сили, ймовірно, продовжуватимуть низькі темпи наземних ударів через погану зимову погоду", - дійшли висновку в британській розвідці.

7 листопада британська розвідка констатувала, що російській бойовій авіації не вдасться здобути перевагу над Україною в повітрі через втрати літаків, загибель кваліфікованих пілотів та ефективну роботу української ППО.

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