Британська розвідка пояснила, чому РФ другий тиждень не застосовує дрони-камікадзе
Росія другий тиждень не застосовує проти України іранські безпілотники Shahed-136, тому що, ймовірно, вичерпала їхні запаси
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що приблизно з 15 лютого не надходило жодних повідомлень про використання росіянами іранських безпілотників. До цього ЗСУ повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 з кінця січня до початку лютого 2023 року, ще десятки дронів були знищені в перші кілька днів 2023 року.
"Відсутність розгортання ударних безпілотників, ймовірно, свідчить про те, що Росія скоротила свій поточний запас. РФ, ймовірно, шукатиме можливостей поповнення запасів. Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні цілей, росіяни вважають її корисною приманкою, яка може відвертати українську ППО від більш ефективних російських крилатих ракет", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 17 лютого Генштаб повідомив, що нова команда інструкторів з Ірану прибула до окупованого Луганська для навчання росіян застосовувати ударні безпілотники.
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