Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 14 грудня міноборони РФ оголосило про створення двох "прифронтових творчих бригад" для підняття бойового духу військ, які воюють проти України. Російські ЗМІ повідомляють, що до них увійдуть оперні співаки, актори та артисти цирку. Це сталося після недавньої кампанії російського міноборони, спрямованої на заохочення громадськості дарувати музичні інструменти солдатам.

Британці нагадують, що музика та організовані розваги для військових мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічної політичної освіти радянських часів.

"Крихкий моральний дух майже напевно залишається слабким місцем для більшості російських сил. Проте занепокоєння солдатів зосереджується на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві, проблемах з оплатою праці, нестачею спорядження та боєприпасів, а також відсутності ясності щодо цілей війни. Зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання", - дійшли висновку в розвідці Британії.

12 грудня російське міністерство оборони оголосило збір музичних інструментів для відправки мобілізованим на війну в Україну.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb