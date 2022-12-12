Міноборони РФ планує "укріпити бойовий дух" мобілізованих на війну в Україні баянами і балалайками
Російське міністерство оборони оголосило збір музичних інструментів для відправки мобілізованим на війну в Україну
Про це повідомляє російська адміністрація муніципальної освіти Гагарінське.
Муніципальна влада у Петербурзі каже, що зібрані баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки відправлятимуть на фронт.
В адміністрації переконані, що це потрібно "для підтримки бойового духу, згуртування, натхнення на подвиги, морально-психологічного розвантаження".
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що в Росії мобілізують 17-річних хлопців та готуються до майбутньої поразки своїх військ у війні проти нашої країни.
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