Про це повідомляє російська адміністрація муніципальної освіти Гагарінське.

Муніципальна влада у Петербурзі каже, що зібрані баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки відправлятимуть на фронт.

В адміністрації переконані, що це потрібно "для підтримки бойового духу, згуртування, натхнення на подвиги, морально-психологічного розвантаження".

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що в Росії мобілізують 17-річних хлопців та готуються до майбутньої поразки своїх військ у війні проти нашої країни.

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