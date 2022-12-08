Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що мобілізація у РФ не припиняється, зафіксовані ознаки підготовки нової, потужнішої хвилі.

"Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій не вдасться", - сказав Юсов.

Крім того, у ГУР наголосили, що на тлі втрат у війні з Україною у РФ готуються до майбутньої поразки своїх військ.