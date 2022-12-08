У Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ, а поки мобілізують 17-річних, - ГУР
Українська розвідка з'ясувала, що в Росії мобілізують 17-річних хлопців та готуються до майбутньої поразки своїх військ у війні проти нашої країни
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що мобілізація у РФ не припиняється, зафіксовані ознаки підготовки нової, потужнішої хвилі.
"Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій не вдасться", - сказав Юсов.
Крім того, у ГУР наголосили, що на тлі втрат у війні з Україною у РФ готуються до майбутньої поразки своїх військ.
- 6 грудня губернатори Бєлгородської та Курської областей оголосили про створення територіальної оборони заради "захисту кордонів держави".
- А в Інститут вивчення війни вважають, що Кремль, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.
- Генштаб ЗСУ 7 грудня писав, що противник продовжує зазнавати втрат. Серед мобілізованих з Курської області зростає кількість загиблих солдатів.
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