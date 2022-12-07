Генштаб: Серед мобілізованих Курської області зростає кількість загиблих, війну в Україні все менше підтримує молодь
Противник продовжує зазнавати втрат. Серед мобілізованих з Курської області зростає кількість загиблих солдатів
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформацію про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян", - йдеться в повідомленні.
Також Курськом та областю ширяться чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України.
"У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - додають у Генштабі.
- 6 грудня губернатори Бєлгородської та Курської областей оголосили про створення територіальної оборони заради "захисту кордонів держави".
- А в Інститут вивчення війни вважають, що Кремль, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.
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