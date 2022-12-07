Генштаб: Серед мобілізованих Курської області зростає кількість загиблих, війну в Україні все менше підтримує молодь

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформацію про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян", - йдеться в повідомленні.

Також Курськом та областю ширяться чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України.

"У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - додають у Генштабі.

6 грудня губернатори Бєлгородської та Курської областей оголосили про створення територіальної оборони заради "захисту кордонів держави".

А в Інститут вивчення війни вважають, що Кремль, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb