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Генштаб: Серед мобілізованих Курської області зростає кількість загиблих, війну в Україні все менше підтримує молодь

7 грудня, 2022 середа
07:57
війна з Росією втрати рф

Противник продовжує зазнавати втрат. Серед мобілізованих з Курської області зростає кількість загиблих солдатів

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформацію про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян", - йдеться в повідомленні. 

Також Курськом та областю ширяться чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України.

"У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - додають у Генштабі.

  • 6 грудня губернатори Бєлгородської та Курської областей оголосили про створення територіальної оборони заради "захисту кордонів держави".
  • А в Інститут вивчення війни вважають, що Кремль, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.

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Росія
російська армія
Військові новини
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