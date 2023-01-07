Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка констатувала, що напередодні Різдва бої на Донбасі тривали на звичайному рівні. Одна з найбільш запеклих ділянок фронту зосереджена навколо міста Кремінна на Луганщині.

За останні три тижні бої навколо Кремінної зосереджувалися на густо лісистій місцевості на захід від міста. Оскільки хвойний ліс забезпечує певне прикриття від повітряного спостереження навіть взимку, обидві сторони, ймовірно, намагаються точно скорегувати артилерійський вогонь. Як це типово для операцій у лісах, бойові дії здебільшого зведені до піхотинських боїв, часто на короткій дистанції.

"Російське командування, швидше за все, розглядатиме тиск навколо Кремінної як загрозу для правого флангу свого Бахмутського сектора, який воно вважає ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області", - дійшли висновку в розвідці Британії.

29 грудня 2022 року Генштаб повідомив, що протягом тижня Сили оборони України просунулись на відстань до 2,5 км в напрямку Кремінної, а росіяни готують плацдарм для відступу біля Луганська.

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