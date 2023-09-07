Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Британська розвідка пояснила, навіщо російська державна ТРК запустила пропагандистський телеканал у Донецьку

Британська розвідка пояснила, навіщо російська державна ТРК запустила пропагандистський телеканал у Донецьку

7 вересня, 2023 четвер
09:22
Війна з Росією фейк, фейки

Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити постійний контроль над містом

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Мешканці окупованої Росією частини Донецької області в Україні тепер отримують російськомовні місцеві випуски новин від однієї з найбільших російських телерадіоорганізацій.

Зазначається, що 4 вересня Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК) відкрила донецьку франшизу і розпочала мовлення на так званій Донецькій Народній Республіці.

Випуски новин надаються російським телеканалом "Россия 1" і представляють російський погляд на війну. За словами розвідки, це частина ширших зусиль Росії встановити постійний контроль над територією.

Після вторгнення загальноукраїнські провайдери продовжували надавати місцевий російськомовний контент. Підконтрольні уряду "ДНР" мовники також ретранслювали російські загальнонаціональні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних випусків.

Організація мовлення ВГТРК у Донецьку зайняла понад рік, оскільки вперше було оголошено у 2022 році. Ймовірно, це було пов'язано з відмовою від роботи підготовлених місцевих технічних фахівців.

За словами розвідки, незважаючи на те, що українське мовлення заблоковано в ефірі, воно все ще доступне для широкої аудиторії через Інтернет. Там, де діють російські обмеження фільтрації, аудиторія використовує VPN або інші активні технології обходу. Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, ймовірно, не мають обмежень.

  • Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на окупованих територіях і заявила, що найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".
Росія
Донецьк
окуповані території
пропаганда
Читайте також:
Віталій Буяльський
6 вересня, 2023 середа
У "Динамо" обрали нового капітана, - ЗМІ
Очільник МОН Оксен Лісовий
5 вересня, 2023 вiвторок
"Нечесний спосіб уникнути мобілізації": міністр Лісовий підтримав скасування відстрочки для деяких студентів
6 вересня, 2023 середа
"Окремий біль - це те, що ви сумніваєтеся, з ким Папа": Франциск зустрівся з єпископами синоду УГКЦ
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.34
    Купівля 37.34
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 вересня
10:32
Олексій Данілов
"Щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо": Данілов про вибори під час війни
10:32
Гітанас Науседа
Через порти Балтійського моря можна було б пропускати 10 млн тонн українського зерна щороку, – Науседа
10:24
СБУ
Передавав РФ дані про польоти українських бойових літаків і гвинтокрилів: СБУ затримала мешканця Дніпропетровщини
10:10
PR
"Людина-павук: Крізь Всесвіт" - фантастична анімаційна прем’єра на SWEET.TV
10:09
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі чергують 11 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій
10:06
OPINION
Володимир Горбач
Чому у Румунії "не помітили" російських "шахедів"
09:51
Нафта
Нафта дешевшає через сезонне падіння попиту і невпевненість Китаю, - Reuters
09:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 вересня: гривня послабшала щодо долара
09:44
Маріуполь
У Маріуполі пролунали потужні вибухи, почалася пожежа, - Андрющенко
09:37
НАТО
НАТО відреагувало на заяву Румунії про знайдені уламки російського дрона
09:26
Ексклюзив
"Виглядає цинічно": депутат розповів, що на Харківщині військкомати пропонують відспівувати загиблих військових попам московського патріархату
08:54
Кіліан Мбаппе (ліворуч), Ірландія - Франція, відбір Євро-2024
Євро-2024: Франція приймає Ірландію, розклад усіх матчів та трансляцій 7 вересня
08:43
Міноборони РФ поставить ув'язнених на військовий облік
08:39
Google
Українці знову можуть реєструвати бізнес у Google Maps
08:26
На фото: запуск ракети
Японія запустила на Місяць ракету з посадковим модулем
08:25
Алі Бонго
Ватажок хунти дозволив скинутому президентові Габону виїхати за кордон
08:05
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу війни в Україні армія РФ втратила 610 військових, 37 артсистем і 9 танків, - Генштаб
08:03
Ексклюзив
на фото: галерея
На лівобережжі Херсонщини окупанти зі зброєю почали побудинковий обхід: перший заступник голови облради про "вибори" на ТОТ
08:01
OPINION
Ірина Геращенко
Поверніть свободу слова в Україні
07:44
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 25 з 33 безпілотників
07:36
Донеччина
Росіяни обстріляли Сіверськ та Велику Новосілку на Донеччині: загинула жінка, 4 поранених
07:31
Оновлено
обстріл, ППО
РФ вночі атакувала Одещину "шахедами": травмовано 1 людину, пошкоджено припортову інфраструктуру
07:21
знищена техніка окупантів
Росія все частіше стикається з проблемами виготовлення ракет і комплектуючих для військової техніки, - ISW
06:46
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
"Усі розуміють, що за людина у нас у команді": Кривцов поділився враженнями від виступів з Мессі в "Інтер Маямі"
06:29
напади на журналістів
У М’янмі ув'язнили фотожурналіста, який робив репортажі про наслідки циклону
06:18
збитий "Шахед"
Росія звинуватила Україну в атаці безпілотником по Брянській області
06:05
Москва, безпілотник, ППО, пожежа
Атака безпілотника на Москву: мер міста повідомив про роботу ППО
06:04
Війна з Росією, безпілотник, ППО
У Ростові біля штабу Південного військового округу прогримів вибух. Влада говорить про роботу ППО
05:59
Пентагон
У Міноборони США прокоментували надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном
05:54
ЗСУ
В ISW підтвердили, що Сили оборони досягли успіхів у районі Вербового на Запоріжжі
05:23
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
WBA зробила заяву стосовно скарги Дюбуа на результат бою з Усиком
05:14
Еммануель Макрон
Прапору РФ немає місця на Олімпіаді у Парижі, - Макрон
04:50
Вірменія, Олена Зеленська
Дружина прем'єра Вірменії Анна Акопян взяла участь Саміті перших леді та джентельменів
03:36
наука, технології, суспільство, світ
Вчені вперше створили ембріон, схожий до людського, без використання сперми та яйцеклітини
02:45
The Rolling Stones випустили новий авторський альбом
Гурт Rolling Stones після 18-річної перерви випустив новий альбом
02:05
Анджей Дуда
Україна стала асоційованим партнером об'єднання Тримор’я
01:23
танк Leopard 2A5
Німеччина, Італія, Іспанія та Швеція розроблятимуть новий танк на зміну Leopard 2
00:55
Одеса, війна з росією, культура
В Одеському археологічному музеї через російські обстріли обвалилася стеля
00:27
Оновлено
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
США виділили Україні ще $1 млрд допомоги. Перелік
00:18
Інфографіка
Михайло Мудрик, збірна України
"Хочемо собі в кишеню додати ці очки": Мудрик поділився амбітними планами на матч Україна - Англія
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV