Британська розвідка пояснила, навіщо російська державна ТРК запустила пропагандистський телеканал у Донецьку

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Мешканці окупованої Росією частини Донецької області в Україні тепер отримують російськомовні місцеві випуски новин від однієї з найбільших російських телерадіоорганізацій.

Зазначається, що 4 вересня Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК) відкрила донецьку франшизу і розпочала мовлення на так званій Донецькій Народній Республіці.

Випуски новин надаються російським телеканалом "Россия 1" і представляють російський погляд на війну. За словами розвідки, це частина ширших зусиль Росії встановити постійний контроль над територією.

Після вторгнення загальноукраїнські провайдери продовжували надавати місцевий російськомовний контент. Підконтрольні уряду "ДНР" мовники також ретранслювали російські загальнонаціональні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних випусків.

Організація мовлення ВГТРК у Донецьку зайняла понад рік, оскільки вперше було оголошено у 2022 році. Ймовірно, це було пов'язано з відмовою від роботи підготовлених місцевих технічних фахівців.

За словами розвідки, незважаючи на те, що українське мовлення заблоковано в ефірі, воно все ще доступне для широкої аудиторії через Інтернет. Там, де діють російські обмеження фільтрації, аудиторія використовує VPN або інші активні технології обходу. Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, ймовірно, не мають обмежень.