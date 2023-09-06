Британська розвідка пояснила, навіщо у РФ запровадили програму з навчання школярів користуватися зброєю та керувати БПЛА

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін у перший день навчання особисто провів відкритий урок із 30 школярами. Серед тем - возз’єднання Криму з Росією та "Військова спецоперація" в Україні.

За даними розвідки, ще минулого року парламент РФ затвердив навчальну програму, яка містить такий предмет, як "Основи безпеки життєдіяльності". Вони орієнтована на учнів старших класів і включає базовий модуль військової підготовки: поводження з автоматами "Калашникова", використання ручних гранат, керування безпілотниками та надання першої допомоги на полі бою. Учнів також можуть відвідати ветерани України.

Нова навчальна програма, за інформацією британської розвідки, має три цілі: ознайомити студентів з кремлівським обґрунтуванням "Спеціальної військової операції", прищепити студентам бойове мислення, скоротити терміни навчання для подальшої мобілізації та розгортання.

"Впровадження операцій з БПЛА вказує на їхнє зростаюче значення на полі бою та уроки, отримані щодо цих систем безпосередньо під час війни в Україні", - додали у повідомленні.