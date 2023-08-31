З 1 вересня школярів у Криму відправлять на курси військової підготовки
Російська окупаційна влада Криму планує з початку нового навчального року навчати школярів основам військової підготовки
Про це повідомляє "Крим.Реаліїї".
"У п'ятих-дев'ятих класах буде запущено курс позаурочної діяльності "Основи військової підготовки" з 1 вересня, а також учні 10-11 класів у рамках федеральної робочої програми ОБЖ вивчатимуть чотири модулі з основ військової підготовки", – йдеться у повідомленні російського міністерства освіти, науки та молоді регіону.
Зазначається, що на півострові вже організували семінар-практикум. Під час нього 25 вчителів проходили курси зі стройової та тактичної підготовки, збирання-розбирання АК-47, тактичної медицини, організації побуту в польовому таборі та поводженню із засобами індивідуального захисту та РХБЗ.
- Росіяни вивозять дітей із тимчасово окупованої Ясинуватої (Донеччина) до Челябінська (РФ). Це відбувається під приводом навчання, яке неможливе за умов війни.
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