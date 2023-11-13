Британська розвідка розповіла, як в російській армії карають наркоманів і алкоголіків

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що у вересні 2023 року незалежне російське ЗМІ "Верстка" повідомило, що до 15% російських солдатів в Україні вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс, і що їх легко дістати навіть на передовій.

У британській розвідці вважають, що ці повідомлення заслуговують на довіру згідно з численними повідомленнями про велику кількість дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців.



За даними міноборони Британії, для покарання наркоманів та алкоголіків російські командири часто направляють їх до штурмових загонів "Шторм-Z".



"Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту", - наголошують у розвідці Британії.