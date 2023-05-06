Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що шість російських регіонів, тимчасово окупований Крим та 21 місто скасували паради до Дня перемоги 9 травня з міркувань безпеки. Святкування Дня перемоги в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Прийом у президента Росії Володимира Путіна після параду не відбудеться, востаннє він проходив у 2019 році.

Також скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку", під час якої вулицями носять фото загиблих ветеранів Другої світової війни.

"Атака БПЛА на Кремль за кілька днів до Дня перемоги свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених 9 Травня. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва", - підсумували у розвідці Британії.