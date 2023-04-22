Про це повідомляє Міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 18 квітня російські ЗМІ оголосили про скасування по всій країні ходи "Безсмертного полку", нібито з міркувань безпеки.

"Насправді влада була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаби нещодавніх втрат Росії у війні проти України", - припустили аналітики з Британії.

Вони підкреслили, що це сталося після того, як засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин публічно засумнівався, чи насправді в Україні є "нацисти", хоча це було одним із головних виправдань повномасштабного вторгнення РФ до України.

Водночас у розвідці Британії констатували, що російська влада й надалі продовжує спроби об’єднати громадськість навколо поляризаційних міфів про Другу світову війну.