Британська розвідка з'ясувала, чому РФ скасувала ходу "Безсмертного полку" на 9 травня
У Росії скасували ходу "Безсмертного полку" на 9 травня, аби уникнути можливих згадок про свої великі втрати у війні проти України
Про це повідомляє Міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 18 квітня російські ЗМІ оголосили про скасування по всій країні ходи "Безсмертного полку", нібито з міркувань безпеки.
"Насправді влада була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаби нещодавніх втрат Росії у війні проти України", - припустили аналітики з Британії.
Вони підкреслили, що це сталося після того, як засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин публічно засумнівався, чи насправді в Україні є "нацисти", хоча це було одним із головних виправдань повномасштабного вторгнення РФ до України.
Водночас у розвідці Британії констатували, що російська влада й надалі продовжує спроби об’єднати громадськість навколо поляризаційних міфів про Другу світову війну.
- 18 квітня у Росії відмовилися від традиційної ходи "Безсмертного полку", яку щороку проводили до 9 травня.
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