Британський коледж запропонував безкоштовні курси англійської мови для українських біженців

Про це повідомили на сайті коледжу.



Безкоштовні курси англійської мови доступні для всіх дорослих українців та членів їхніх сімей, які перебувають у Великій Британії за програмами "Ukraine Family Scheme" та "Ukraine Sponsorship Scheme".



"Програма (ESOL) коледжу допомагає дорослим покращити всі аспекти своїх мовних навичок. Досвідчені співробітники Wirral Met допомагають студентам покращити їхнє читання, письмо і аудіювання та отримати загальнонаціонально визнану кваліфікацію",- йдеться у повідомленні.



Учасники також зможуть отримати інформацію про подорожі, житло, охорону здоров’я та ринок праці, а також екскурсії та відвідування по Ліверпулі.



У березні коледж проводив збір необхідних речей для України.

Уряд Великої Британії спростив умови для навчання вимушено переселеним студентам з України.