Британський офшорний острів Джерсі заморозив активи Абрамовича на суму понад $7 млрд

Про це повідомляють на сторінці суду.

"Ордери на обшук були виконані поліцією уряду Джерсі у вівторок, 12 квітня 2022 року. Вони відбулись в компаніях, які підозрюються у причетності до підприємницької діяльності Романа Абрамовича", - йдеться у повідомленні.

Королівський суд 12 квітня також виніс офіційний наказ про заморожування активів, що оцінюються понад 7 мільярдів доларів США, і які, як підозрюють, пов’язані з паном Абрамовичем і розташовані у Джерсі, або належать юрособам, зареєстрованим на острові.

Нагадаємо, Роман Абрамович є одним з найбагатших олігархів Росії та наближеним до Путіна. Відтак його ім'я одним з перших було внесено у санкційні списки. Водночас він також є одним з ключових переговірників під час зустрічей українських та російських делегацій, що обговорюють мирні угоди між Україною та Росією.

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