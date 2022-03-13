Британський уряд платитиме понад $450 на місяць людям, які приймають біженців з України

Про це повідомляє Reuters.



У британському уряді заявили, що нова схема під назвою "Дім для України" дозволить українським біженцям приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають родинних зв’язків. Уряд платитиме $456 на місяць громадянам, які зможуть запропонувати українцям вільну кімнату або нерухомість протягом мінімум шести місяців.



Уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона зіткнувся з критикою через затримки з прийомом біженців. Законодавці від усіх головних політичних партій критикували наполягання уряду на тому, щоб українці отримували візи та біометричні тести перед прибуттям до Британії.



Згідно з новою схемою, представники громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи повинні мати можливість пропонувати житло через вебсторінку до кінця наступного тижня.



"Велика Британія стоїть поруч з Україною у найтемнішу годину, і британська громадськість розуміє необхідність якнайшвидше доставити якомога більше людей у ​​безпечне місце", - заявив міністр житлового будівництва Майкл Гоув.



Кожен, хто пропонує номер або будинок, повинен буде довести, що помешкання відповідає стандартам, і, ймовірно, повинен буде пройти перевірку судимості.



Минулого тижня Агентство ООН у справах біженців повідомило, що кількість людей, які втечуть від війни в України, може зрости до понад 4 мільйонів, що вдвічі перевищує поточну кількість, що становить близько 2 мільйонів.



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