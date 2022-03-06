Буча в облозі. Окупанти обстрілюють будинки й авто, вбивають цивільних
Російські терористи обстрілюють будинки, авто, убивають мирних жителів і навіть дітей у Бучі
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
"Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв’язку, інтернету. Щодня майже тисячі повідомлень отримуємо від жителів Бучі і населених пунктів громади про потребу у продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій", – йдеться в повідомленні.
Окупанти продовжують обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабують магазини. Жителі просять допомогти хворим та тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість мешканців перебуває у підвалах. Наголошують, що доставити гуманітарні вантажі неможливо, громада в облозі ворога.
"Нам потрібна підтримка, аби вистояти і вижити. Допоможіть врятувати жителів громади", – звернулись у міськраді.
- Нагадаємо, 6 лютого внаслідок ракетного удару росіян по Коростеню й Овручу на Житомирщині пошкоджено 40 приватних будинків, одна людина загинула, ще дві отримали травми.
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