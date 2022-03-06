Окупанти завдали ракетного удару по Житомирщині: пошкоджено 40 приватних будинків, одна людина загинула
6 лютого внаслідок ракетного удару росіян по Коростеню й Овручу на Житомирщині пошкоджено 40 приватних будинків, одна людина загинула, ще дві отримали травми
Про це повідомили в ДСНС.
Унаслідок ракетного удару по Коростеню загинула одна людина, дві отримали травми. Також зруйновано 10 приватних будинків, в одному з яких спалахнула пожежа. З підвального приміщення врятували п'ятьох дітей.
Від ДСНС залучили 11 співробітників і дві одиниці техніки.
Рятувальники залучили 10 осіб і дві одиниці техніки.
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