Будь-яка війна завершується угодою. Позиції на перемовинах звучать уже реалістичніше, - Зеленський про переговори з РФ

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.



За словами Зеленського, потрібен час, щоб рішення на переговорах з РФ були в інтересах саме України.



"Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України. Цей час дають нам наші захисники", - пояснив Володимир Зеленський.

16 березня президент України Володимир Зеленський запросив іноземних партнерів-друзів відвідати Київ, але попередив, що тут може бути небезпечно.