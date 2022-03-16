Будь-яка війна завершується угодою. Позиції на перемовинах звучать уже реалістичніше, - Зеленський про переговори з РФ
Президент України Володимир Зеленський розповів, що ситуація на дипломатичному фронті у війні з Росією стала позитивнішою
Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.
За словами Зеленського, потрібен час, щоб рішення на переговорах з РФ були в інтересах саме України.
"Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України. Цей час дають нам наші захисники", - пояснив Володимир Зеленський.
- 16 березня президент України Володимир Зеленський запросив іноземних партнерів-друзів відвідати Київ, але попередив, що тут може бути небезпечно.
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