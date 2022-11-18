Будь-які поступки легалізують вбивства, - Подоляк про можливість територіальних "компромісів" з РФ
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які територіальні "компроміси" з Росією тільки лиш примножать жертви
Про це він написав у своєму твіттері.
За словами Подоляка, будь-які поступки РФ зроблять війну інструментом міжнародних відносин, що призведе до кінця міжнародного права.
"Просто усвідомте: будь-які територіальні «компроміси» не принесуть миру, а примножать жертви. Будь-які поступки РФ будуть перемогою Путіна, легалізують вбивства і зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це буде кінець міжнародного права. Хтось дійсно хоче цього?", - ідеться в повідомленні.
- 13 листопада Михайло Подоляк заявив, що РФ буде вимушена вивести війська та розпочати переговори після звільнення Донецька чи Луганська.
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