Будь-які поступки легалізують вбивства, - Подоляк про можливість територіальних "компромісів" з РФ

Про це він написав у своєму твіттері.

За словами Подоляка, будь-які поступки РФ зроблять війну інструментом міжнародних відносин, що призведе до кінця міжнародного права.

"Просто усвідомте: будь-які територіальні «компроміси» не принесуть миру, а примножать жертви. Будь-які поступки РФ будуть перемогою Путіна, легалізують вбивства і зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це буде кінець міжнародного права. Хтось дійсно хоче цього?", - ідеться в повідомленні.

13 листопада Михайло Подоляк заявив, що РФ буде вимушена вивести війська та розпочати переговори після звільнення Донецька чи Луганська.

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