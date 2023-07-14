Буданов: У нас є свої люди в найближчих до Путіна кабінетах

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Він зазначив, що точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.

"Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", — сказав Буданов.

Також, за його інформацією, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин має значну підтримку в Росії.

Раніше Буданов казав, що якби Пригожин із вагнерівцями дійшов до Москви, він показав би росіянам порожній Кремль. "Якби Пригожин реалізував свій початковий план, Росія вже була б розділена принаймні на дві частини... Якби Пригожин того дня зайшов у порожній Кремль, він би показав публіці, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади", - сказав начальник ГУР.

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