"Буде багато полонених": Україна перейшла в малельний тактичний контрнаступ в деяких областях - Арестович
ЗСУ перейшли в невеликий тактичний контрнаступ у Сумській, Харківській та продовжують його у Київській та Херсонській областях
Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу в Офісі президента.
"Протягом доби стан положення та характер дій противника не змінився. За єдиними виключенням. Наші війська розпочали маленькі тактичні, але контрнаступальнії дії у Сумській, Харківській областях і продовжують його, відповідно, у Київській та Херсонській областях", – сказав Арестович.
"Це означає, що буде багато полонених", – додав він.
Ворог ставить перед собою аткі головні завдання: оточити українські війська в зоні ООС, взяти Маріуполь і уторимати оборону в зоні Херсону.
"Якщо впаде оборона супротивника на півдні, то його становище в районі Маріуполя сильно погіршиться. Вони це розуміють, роблять й офіційно про це заявили. Це означає, що, по-перше, це дає нам сподівання в районі Києва, Чернігова, Сумської та Харківської областей, що ми виб'ємо звідси ворога", – сказав Арестович.
В той же час таке положення справ може означати потенційне або різке ускладнення навколо Маріуполя та зони ООС. Військово-політичне керівництво України та командування ЗСУ добре розуміє цю ситуацію і вживає відповідних заходів.
Арестович також наголосив, що два найближчих тижні будуть "нерівномірними в інформаційному плані": будуть повідомлення як про перемоги і контратаки, так і про те, що ситуація "далеко непроста".
Нагадаємо, окупанти запустили дві ракети в одеському напрямку, але оборона відбила удар.
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