"Буде багато полонених": Україна перейшла в малельний тактичний контрнаступ в деяких областях - Арестович

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу в Офісі президента.

"Протягом доби стан положення та характер дій противника не змінився. За єдиними виключенням. Наші війська розпочали маленькі тактичні, але контрнаступальнії дії у Сумській, Харківській областях і продовжують його, відповідно, у Київській та Херсонській областях", – сказав Арестович.



"Це означає, що буде багато полонених", – додав він.



Ворог ставить перед собою аткі головні завдання: оточити українські війська в зоні ООС, взяти Маріуполь і уторимати оборону в зоні Херсону.



"Якщо впаде оборона супротивника на півдні, то його становище в районі Маріуполя сильно погіршиться. Вони це розуміють, роблять й офіційно про це заявили. Це означає, що, по-перше, це дає нам сподівання в районі Києва, Чернігова, Сумської та Харківської областей, що ми виб'ємо звідси ворога", – сказав Арестович.



В той же час таке положення справ може означати потенційне або різке ускладнення навколо Маріуполя та зони ООС. Військово-політичне керівництво України та командування ЗСУ добре розуміє цю ситуацію і вживає відповідних заходів.

Арестович також наголосив, що два найближчих тижні будуть "нерівномірними в інформаційному плані": будуть повідомлення як про перемоги і контратаки, так і про те, що ситуація "далеко непроста".



Нагадаємо, окупанти запустили дві ракети в одеському напрямку, але оборона відбила удар.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb