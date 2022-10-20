Буде чутно постріли та вибухи: на Полтавщині та Київщині тренуватимуться українські захисники
На Полтавщині та Київщині сьогодні, 20 жовтня, проводитимуться навчальні стрільби та тренуватимуться сапери
Про це повідомили Київська ОВА та голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
Так, на Київщині планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів відбудуться в Бучанському районі. Через це мешканці прилеглих районів можуть чути вибухи.
На Полтавщині навчальні стрільби відбудуться на територіях Полтавської та Лубенської громад.
Мешканців Київської та Полтавської областей закликали зберігати спокій, якщо вони почують вибухи чи постріли.
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