Буде небезпечним викликом: Тренер Вайлдера дав прогноз на бій Усика проти Ф'юрі
Тренер американського боксера Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що українець Олександр Усик має хороші шанси на перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє BoxingNews24.
За його словами Усик здатен перемогти Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу, проте поставити на українця він би не ризикнув.
"Я даю Усику дуже хороші шанси на перемогу в бою з Ф'юрі. Але чи зможе він скористатися своїми моментами, я не знаю. Знаючи про його стиль, мужність і кмітливість, чи поставив би я на нього? Ні. Я б ні на кого не поставив", - сказав Скотт, який раніше бував у таборі Усика у якості спаринг-партнера.
Він додав, що ймовірний бій між українцем буде дуже небезпечним викликом, як для Ф'юрі, так і для Усика.
"Тайсон вміє використовувати свої габарити, він звик атакувати та чинити тиск. Питання чи впорається Усик з цим. Але ж ви пам'ятаєте, багато хто вважав, що він виявиться недостатньо великим і для Джошуа", - нагадав Скотт.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
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