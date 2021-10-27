Буде небезпечним викликом: Тренер Вайлдера дав прогноз на бій Усика проти Ф'юрі

Про це повідомляє BoxingNews24.

За його словами Усик здатен перемогти Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу, проте поставити на українця він би не ризикнув.

"Я даю Усику дуже хороші шанси на перемогу в бою з Ф'юрі. Але чи зможе він скористатися своїми моментами, я не знаю. Знаючи про його стиль, мужність і кмітливість, чи поставив би я на нього? Ні. Я б ні на кого не поставив", - сказав Скотт, який раніше бував у таборі Усика у якості спаринг-партнера.

Він додав, що ймовірний бій між українцем буде дуже небезпечним викликом, як для Ф'юрі, так і для Усика.

"Тайсон вміє використовувати свої габарити, він звик атакувати та чинити тиск. Питання чи впорається Усик з цим. Але ж ви пам'ятаєте, багато хто вважав, що він виявиться недостатньо великим і для Джошуа", - нагадав Скотт.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).