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Війна з Росією: хроніка
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"Будемо битися і звільняти нашу територію": військовослужбовець Ієвлєв про війну до 2026 року

16 грудня, 2023 субота
09:04
Війна з Росією ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв вважає, що Україна повинна готуватись до тривалої війни й продовжувати звільняти окуповані Росією території

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Новини про те, що Росія готова воювати до 2026 року дуже демотивують нас. Хочу сказати за себе та своїх побратимів. Адже, коли ми тут на фронті починаємо думати про такий великий період, то часто ловимо себе на думці, що багато речей та очікувань можуть просто не справдитись", - пояснив Ієвлєв.

Військовослужбовець наголосив, що потрібно продовжувати битись й звільняти нашу територію

"Краще не думати про війну до 2026 року. Адже, коли заступаєш на чергування, важко тоді зібратись з думками й працювати. Це дійсно демотивуючі речі. Тому краще не думати про такі речі, а просто робити свою роботу. Мене і моїх побратимів заспокоює одне - на початку війни нам не давали жодних шансів. Зараз ми продовжуємо нищити ворога й ситуація зараз набагато краща, ніж на початку війни. Тому висновок один - продовжувати битись й нищити ворога", - додав він.

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Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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