"Будівля Миколаївської ОВА не підлягає відновленню, тому її знесуть": Кім прокоментував влучання російських ракет 29 березня
Зруйнована в березні обстрілом російсько-окупаційних військ будівля Миколаївської обласної військової адміністрації не підлягає відновленню, тому її знесуть
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім в інтервʼю виданню Радіо Свобода.
"На жаль, є експертиза, що вона не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до її знесення та нового будівництва", — сказав Кім.
- Нагадаємо: 29 березня Кім повідомив про 12 загиблих та 34 поранених внаслідок окупаційного обстрілу будівлі Миколаївської ОВА та вибачився за ранковий жарт про айкоси.
- Пізніше Кім показав відео влучання ракети в будинок ОВА.
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