Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім в інтервʼю виданню Радіо Свобода.

"На жаль, є експертиза, що вона не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до її знесення та нового будівництва", — сказав Кім.

Нагадаємо: 29 березня Кім повідомив про 12 загиблих та 34 поранених внаслідок окупаційного обстрілу будівлі Миколаївської ОВА та вибачився за ранковий жарт про айкоси.

Пізніше Кім показав відео влучання ракети в будинок ОВА.

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