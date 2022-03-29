Кім повідомив про 12 загиблих та 34 поранених внаслідок окупаційного обстрілу будівлі Миколаївської ОВА та вибачився за ранковий жарт про айкоси
Під руїнами Миколаївської ОВА знайшли загиблих та поранених
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Він вибачився на ранковий жарт: "Я прошу вибачення за ранкове відео... Дуже вірив, що не буде жертв. Жарт про айкос - відстій", - написав Віталій Кім.
"За попередніми даними було набагато менше людей у споруді. Станом на зараз: 34 - поранених, 12 - загиблих. Продовжуємо рятувальну операцію", - повідомив голова Миколаївської ОВА.
- Нагадаємо, уранці, 20 березня, російські окупанти обстріляли будинок Миколаївської ОВА. Спочатку, коментуючи атаку, Віталій Кім заявив, що втратив весь запас "айкосів".
- Пізніше Кім показав відео влучання ракети в будинок ОВА.
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