"Му*аки рідкісні - дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили": Віталій Кім повідомив про обстріл росіянами будівлі в Миколаєві
Окупанти зранку 29 березня влучили в житловий будинок у Миколаєві
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму відеозверенні в Telegramm.
"Розбираємося, рятуємо. Му*аки рідкісні - дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили в житловий будинок. А я проспав", – сказав Кім.
Нагадаємо, окупанти обстріляли ракетами об'єкт поблизу Нікополя на Дніпропетровщині.
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе