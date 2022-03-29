"Му*аки рідкісні - дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили": Віталій Кім повідомив про обстріл росіянами будівлі в Миколаєві

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму відеозверенні в Telegramm.



"Розбираємося, рятуємо. Му*аки рідкісні - дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили в житловий будинок. А я проспав", – сказав Кім.



Нагадаємо, окупанти обстріляли ракетами об'єкт поблизу Нікополя на Дніпропетровщині.



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