Окупанти обстріляли ракетами об'єкт поблизу Нікополя на Дніпропетровщині, – голова РВА
Ракетна атака об'єкта поблизу Нікополя обійшлася без жертв, загрози місту немає
Про це повідомив голова РВА Євген Євтушенко у "Фейсбук".
"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має", – написав він.
Влада радить городянам залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги і нагадує, що слід утриматися від коментарів та фото.
Нагадаємо, Росія продовжує завдавати ракетно-бомбові удари, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст.
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