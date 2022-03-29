Окупанти обстріляли ракетами об'єкт поблизу Нікополя на Дніпропетровщині, – голова РВА

Про це повідомив голова РВА Євген Євтушенко у "Фейсбук".



"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має", – написав він.



Влада радить городянам залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги і нагадує, що слід утриматися від коментарів та фото.

Нагадаємо, Росія продовжує завдавати ракетно-бомбові удари, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст.