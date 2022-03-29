Ворог концентрується на сховищах пального, – Генштаб
ЗСУ на окремих напрямках здійснюють успішні контратаки
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у "Фейсбук".
"Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх них Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки", – йдеться у повідомленні.
Росія продовжує завдавати ракетно-бомбові удари, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали Українських міст. При цьому ворог концентрується на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити умови гуманітарної кризи.
В окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Окупанти обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.
Що стосується втрат ворога за минулу добу, то на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак. Наші захисники знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.
"Захисники з Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються", – додали у Генштабі.
Нагадаємо, ЗСУ відбили атаку окупантів на Херсонщині і захопили два танки.
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