ЗСУ відбили атаку окупантів на Херсонщині і захопили два танки

Про це повідомляє пресслужба Угруповання.

"Завдяки майстерній роботі підрозділів угруповання військ "Південь", у Херсонській області була успішно відбита атака ворога. В результаті якої знешкоджено БМД-2 й отримано в якості трофею два танки Т-64 (з повним комплектом боєприпасів) та одну зенітну установку 2М", – йдеться в повідомленні.



За попередніми даними техніка перебувала на озброєнні 56-го гвардійського десантно-штурмового ордена Вітчизняної війни Донського козацького полку.

Нагадаємо, на Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак.

Також повідомляли, що ЗСУ відбили три атаки окупантів на Сході та знищили до 70 російських військових.