ЗСУ відбили атаку окупантів на Херсонщині і захопили два танки
Підрозділи угруповання військ "Південь" у Херсонській області успішно відбили атаку російських окупантів, знешкодили БМД-2 та захопили два танки Т-64.
Про це повідомляє пресслужба Угруповання.
"Завдяки майстерній роботі підрозділів угруповання військ "Південь", у Херсонській області була успішно відбита атака ворога. В результаті якої знешкоджено БМД-2 й отримано в якості трофею два танки Т-64 (з повним комплектом боєприпасів) та одну зенітну установку 2М", – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними техніка перебувала на озброєнні 56-го гвардійського десантно-штурмового ордена Вітчизняної війни Донського козацького полку.
- Нагадаємо, на Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак.
- Також повідомляли, що ЗСУ відбили три атаки окупантів на Сході та знищили до 70 російських військових.
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