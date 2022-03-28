На Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак, - штаб ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Еспресо.TV

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора, завдаючи втрат окупантам!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сході українські військові знищили командира та начштабу мотострілецького полку окупантів.

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