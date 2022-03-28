На Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Еспресо.TV
"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора, завдаючи втрат окупантам!", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на Сході українські військові знищили командира та начштабу мотострілецького полку окупантів.
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