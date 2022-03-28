На Сході українські військові знищили командира та начштабу мотострілецького полку окупантів
Командир та начштабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Росії поповнили список "200"
Про це повідомляє Міністерство оборони України, - інформує Еспресо.TV.
"Сьогодні, у ході боїв, українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.
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