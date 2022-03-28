Окупант намагається накопичити резерви та відновити боєздатність війська, з окупованої Південної Осетії до Криму перекинули 150 військових, - Генштаб

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.



"Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України", - йдеться у повідомленні.



У ГШ заявили, що з метою поповнення втрат особового складу, військовими комісаріатами на території РФ продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів “добровольців”, які будуть залучатись для забезпечення окупаційного “порядку” на захоплених територіях.



"Основні вимоги до кандидатів - задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також, беруть осіб зі знятою судимістю", - додали в Генштабі.



Там зазначили, що противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці.



"Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ", - йдеться у повідомленні.



ЗСУ продовжують оборону міста Маріуполя. Вони стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. У повідомленні йдеться, що окупанти продовжують зазнавати великих втрат.



"Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та Росгвардії для утримання міста під своїм контролем", - заявили у Генштабі.



Там зазначили. що відбулося перекидання близько 150 осіб з Південної Осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України.



"Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої Південної Осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною", - йдеться у повідомленні.



"Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для РФ, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет", - заявили у ГШ.



Там підсумували тим, що російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.