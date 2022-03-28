ЗСУ відбили три атаки окупантів на Сході та знищили до 70 російських військових
На Сході російські війська тричі атакували позиції ЗСУ, однак окупанти отримали гідну відсіч та зазначи чималих втрат
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід".
У понеділок, 28 березня, на Сході російські війська тричі атакували позиції українських захисників. Збройні сили України відбили атаки, а окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці, а саме:
- особового складу – до 70;
- танків – 7;
- БМП – 4;
- БПЛА – 2.
Додамо, окупант намагається накопичити резерви та відновити боєздатність війська, з окупованої Південної Осетії до Криму перекинули 150 військових.
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