Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для Financial Times.

Очільник оборонного відомства впевнений, що Україна отримає більше систем великої дальності, зокрема, американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які вже "змінили правила гри у війні".

"Україна використала їх (HIMARS. - Ред.) за останні три тижні для завдання ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, пошкодивши артилерійську машину РФ", - пояснив Резніков, додавши, що "це поетапний рух. Ми даємо їм доказ того, що ми можемо використовувати HIMARS з точністю та витонченістю, і ми отримаємо ще більшу і більшу дальність".

"До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України. Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", - пообіцяв Резніков.

15 липня Генштаб ЗСУ опублікував втрати РФ за час повномасштабної війни проти України: близько 38 тис. окупантів, 1672 танки й 220 літаків.

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