Будуть серйозні зміни на нашу користь, — Резніков анонсує успіхи ЗСУ на полі бою
На полі бою відбудуться серйозні зміни на користь України. Це може відбутися вже до кінця року
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для Financial Times.
Очільник оборонного відомства впевнений, що Україна отримає більше систем великої дальності, зокрема, американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які вже "змінили правила гри у війні".
"Україна використала їх (HIMARS. - Ред.) за останні три тижні для завдання ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, пошкодивши артилерійську машину РФ", - пояснив Резніков, додавши, що "це поетапний рух. Ми даємо їм доказ того, що ми можемо використовувати HIMARS з точністю та витонченістю, і ми отримаємо ще більшу і більшу дальність".
"До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України. Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", - пообіцяв Резніков.
- 15 липня Генштаб ЗСУ опублікував втрати РФ за час повномасштабної війни проти України: близько 38 тис. окупантів, 1672 танки й 220 літаків.
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