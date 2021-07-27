Букерівська премія оголосила лонг-лист цьогорічних претендентів

Про це йдеться на сайті премії.



До лонглісту цього року потрапили 13 письменників. Твори відібрали з 158 книг.

Список:

A Passage North, Анук Арудпрагазам

Second Place, Рейчел Каск

The Promise, Деймон Гелгут

The Sweetness of Water, Натан Харріс

Klara and the Sun, Кадзуо Ісігуро

An Island, Карен Дженнінгс

A Town Called Solace, Мері Лоусон

No One is Talking About This, Патриція Локвуд

The Fortune Men, Надіфа Мохамед

Bewilderment, Річард Пауерс

China Room, Сунджів Сахота

Great Circle, Меггі Шіпстед

Light Perpetual, Френсіс Спаффорд

До шортлісту увійдуть 6 книг, його оголосять 14 вересея. Переможця премії назвуть на початку листопада.