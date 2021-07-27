Букерівська премія оголосила лонг-лист цьогорічних претендентів
Організатори Букерівської премії оприлюднили довгий список претендентів на премію в 2021 році
Про це йдеться на сайті премії.
До лонглісту цього року потрапили 13 письменників. Твори відібрали з 158 книг.
Список:
- A Passage North, Анук Арудпрагазам
- Second Place, Рейчел Каск
- The Promise, Деймон Гелгут
- The Sweetness of Water, Натан Харріс
- Klara and the Sun, Кадзуо Ісігуро
- An Island, Карен Дженнінгс
- A Town Called Solace, Мері Лоусон
- No One is Talking About This, Патриція Локвуд
- The Fortune Men, Надіфа Мохамед
- Bewilderment, Річард Пауерс
- China Room, Сунджів Сахота
- Great Circle, Меггі Шіпстед
- Light Perpetual, Френсіс Спаффорд
До шортлісту увійдуть 6 книг, його оголосять 14 вересея. Переможця премії назвуть на початку листопада.
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