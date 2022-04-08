Була проведена відповідна робота. Лікарні готові до порятунку українців після хімічних атак, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що в лікарнях та в сил оборони є досить антидоту для лікування українців після можливої хімічної атаки від РФ
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в етері телемарафону.
"Раніше йшлося про те, що росіяни могли готувати проти ЗСУ і деяких наших міст хімічну атаку. Була проведена відповідна робота, пройшло навчання медперсоналу. Сьогодні антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у наших сил оборони", - запевнив Данілов.
- 6 квітня стало відомо, що російське міністерство оборони знову спекулює вигадками про "хімічну атаку" з боку України.
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